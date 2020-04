Seco Island isama sa inyong bucket list

I love you Sabado!!! Hahaha.. Tara gala tayo mga Ka Abante. Samahan nyo ulit ako sa magandang destinasyon na kamamanghaan ninyong lahat.

Sa panahon ngayon kung ikaw ay magaling mag imahensayon para ka na ding nakapunta at naka gala dito sa TRIP MO, TRIP KO.

Na miss nyo baa ng ating kuwentuhan? Kamusta ang inyong mahak na araw? Sana naman lahat ay nag dasal na matapos na itong COVID para naman makabalik na din ang lahat sa normal. Hay..

Bago tayo pumunta sa ating destinasyon ngayon. Matanong ko kayo mga ka-Abante. Na like and follow nyo na ba yung aming Fan Page na Abante Radyo Tabloidista? Kung hindi pa, abah! Like nyo muna po, as in now na! Tapos balikan nyo ako dito. Updated ba kayo sa mga nangyayari sa ating paligid? Walang hustle, at mabilis na balita ba ang inyong hanap? Pumunta lamang kayo sa No.1 news online Abante at Abante Tonite.

At kung papalarin at maayos ko na aking program sa ‘Abante Radyo Tabloidista’ magkita-kita po tayo doon kapag ako ay naka-live na. Level up ang Peg ko! Haha

Okey eto na mga katambayan, punta tayo sa lugar na hindi pa masyado napupuntahan ng karamihan. Isang isla dito sa ating bansa ang nagpamangha muli sa akin dahil sa ganda nito. Tara ng pumunta sa Seco Island, Antique.

Ang Seco Island ay binubuo ng puting buhangin na mahaba sa gitna ng karagatan na matatagpuan ang Seco Island, 50km west of Panay. Ang tubig dagat dito ay isang napakalaking tubig na kulay blue. At pinangalanan itong Kinaray na ang ibig sabihin ay “siko” dahil na din sa kabuuang hugis nito.

Kapag kayo ay naglakabay o nag- ikot dito sa karagatan ng Isla mapapamangha kayo sa iba’t ibang klaseng lamang dagat. Dito ma-eenjoy ninyo ang malapitang makakakita ng Dolphins na naglalaro, paikot-ikot at tumatalon.

Dahil nga sa hindi sila mailap sa tao at mga bangka, rinig na rinig mo din ang kanilang cute sounds na tila nakikipag-communicate sayo. Sobrang sarap ng feeling. Para kang nasa ibang mundo, na malayo sa lahat ng stress at problema dahil dito mo makikita na sa kabila ng kabisihan natin meron pang mundong kung saan walang ibang pangyayari kundi ang pamumuhay nila ng masaya at payapa, tulad na alamang ng mga nilalang na ito. Mapapa sana all ka na lang talaga!Haha.

Sobrang relaxing din dito dahil meron siang mga floating cottage kung saan maari mung ilubog ang iyong paa sa tubig habang ikaw ay nakaupo at nagmumuni-muni.

Ang payo ko lamang sa inyo kung kayo ay pupunta dito, hindi kayo maaring mag overnight dahil na din saw ala pang CR dito at walang hotel or rooms para pag tambayan ng magdamag. Dyan mo makikita at malalaman na ang isang lugar ay hindi pa halos napupuntahan ng karamihan. Pero kung sa feeling mo gusto mo talagang mapuntahan ito, abah! Isama mo na ito sa iyong bucket list para after COVID mapagplanuhan nyo na ang pagpunta dito.

Paano pumunta dito? Maari kayong magpa-book ng plane papuntang Kalibo at kapag nandun na kayo merong mga bus terminal doon na diretsong Antique.

Pagkadating ninyo sa Antique pumunta kayo sa likod ng kanilang munisipyo at doon may mga bangka na kayong puwedeng makausap papunta sa Seco Island na nagkakahala lamang ng P1,000 ang isa.

Back and forth na iyan pero ang advice ko sa inyo kung malakihang grupo kayo, mas maganda na sa Culasai kayo pumunta para sumakay ng bangka na mas malaki. Huwag kayong mag alala dahil ang entrance fee sa Seco Island ay nag kakahalaga lamang ng P100.