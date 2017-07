Sec. Ubial, Taguiwalo ‘natutulog sa pansitan’

Bad shot na sa Mababang Kapulungan ng Kongreso sina Department of Health (DOH) Secretary Paulyn Ubial at Department of Social Welfare and Development (DSWD) Secretary Judy Taguiwalo dahil tila natutulog umano ang mga ito sa kanilang trabaho kaya maraming bakwit ang namamatay sa mga evacuation centers.

Ayon kay Eastern Samar Rep. Ben Evardone, hindi katanggap-tanggap na iniligtas ang mga taga-Marawi sa gera, pero mamamatay din sila sa evacuation centers dahil sa sakit.

“Sec. Ubial should explain to Congress and the people the mounting deaths in different evacuation centers for Marawi victims,” ani Evardone kasunod ng ulat ng DOH na umakyat na sa 40 bakwit ang namatay sa mga evacuation centers.

“She must be sleeping on her job if she cannot prevent evacuees from dying due to diarrhea and other diseases which can be prevented,” giit ng kongresista.

Maging si Sec. Taguiwalo ng DSWD ay kailangan din aniyang magpaliwanag kung sumasapat ang ayuda ng kagawaran sa mga bakwit.

Gigisahin sa Kamara ang dalawang kalihim oras na magpatawag ng budget hearing sa pagbubukas ng Kongreso ngayong buwan.

Pagpapaliwanagin ang DSWD at DOH hinggil sa mga ulat na maraming bakwit ang umaangal ng gutom dahil nadedelay ang relief goods at gamot na para sa mga matatandang evacuees.

Naniniwala si Evardone na walang koordinasyon sa pagitan ni Ubial at Taguiwalo kaya’t hindi maayos ang ayuda at tulong sa mga bakwit mula sa Marawi City.