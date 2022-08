Sec Trixie may sintomas na ng COVID

Nakakaramdam na umano ng sintomas ng COVID-19 si Press Secretary Trixie Cruz-Angeles matapos ang ilang araw nitong nasa isolation.

Sa kanyang virtual press briefing, sinabi ni Angeles na nakakaramdam siya ng tila pagkapagod matapos dumalo sa Cabinet meeting sa pamamagitan ng virtual meeting.

Batay aniya sa kanyang doktor, posibleng maramdaman nito ang sintomas ng COVID-19 sa ikatlo o ikaapat na araw.

“Pasensiya na po, medyo hindi kayang matagalan ngayong araw na ito. Kasi malapit na akong magkaroon ng sintomas doon sa COVID. I meant, nararamdaman ko baka mag-erupt ‘yong symptoms. Sabi ni doc kasi 3rd or 4th day lumalabas ang symptoms. I’m just feeling tired though. Nothing more than that. Lalo na galing ako sa Cabinet meeting which I attended virtually,” ani Angeles. (Aileen Taliping)