Sec Trixie: Bet magnegosyo sa ‘Pinas pila-balde

Mahaba umano ang listahan ng mga pamumuhunan na nais pumasok sa Pilipinas.

Ito ang inihayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles matapos ang pulong ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa business leaders sa Jakarta, Indonesia.

Ayon kay Angeles, may mga kompanya na nagsumite ng kopya ng kanilang mga pinasok na kasunduan sa Pilipinas at binigyan ng kopya ang presidente.

Hindi naman masabi ng kalihim kung gaano karami ang negosyong papasok sa bansa dahil hindi aniya nito hawak ang listahan.

“Wala pa po kaming final kasi marami po ito. Ang haba ng listahan. I-forward namin po sa inyo kapag nakuha na namin. It’s just being coursed through with DFA. Tinurnover ng ilang mga kompanya na mayroong agreements on several aspects sa negosyo – sa atin sa Pilipinas. Tinurnover po itong mga kasunduan na ito at may kopya na po ang ating pangulo,” ani Angeles.

Maligaya aniya si Pangulong Marcos sa naging resulta ng pakikipagpulong sa mga negosyante sa Jakarta at sa pagpapakita n interes na maglagak ng puhunan sa Pilipinas.

Kabilang sa mga negosyanteng nakausap ng presidente at nagpahayag ng interes na mag-invest sa Pilipinas ay mula sa sektor ng enerhiya, transportasyon, agrikultura at defense. (Aileen Taliping)