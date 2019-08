SEC nagbabala sa publiko laban sa Yellowdot Transport Terminal

BINALAAN ng Securities and Exchange Commission (SEC) ang publiko laban sa pag-iinvest sa Yellowdot Transport Terminal Inc. na nasa negosyo ng “fleet management” para sa mga nagnanais bumili ng public utility vehicle na tinatawag nitong “millennial jeepney.”

Ayon sa mga ulat na nakalap ng SEC, P250,000 ang initial investment na hinihingi ng Yellowdot Transport Terminal Inc. at ang monthly amortization ay nasa P30,000 para sa PUV nito o sa millennial jeepney at ang pinapangako nitong kukubrahin ng mga investor ay nasa P55,000 hanggang P85,000 buwan buwan na kinumpirma naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa isang Notice to the Public nitong March 27, 2019.

Sabi ng SEC, rehistrado ang Yellowdot Transport Terminal Inc. bilang corporation subalit wala itong lisensiya para humingi o mag-solicit ng investments sa publiko.

Ayon sa website ng Yellowdot Transport Terminal Inc., matatagpuan ang tanggapan nito sa #308 Guerdon Commercial Center, Rainbow St. Corner Katipunan St. sa SSS Village sa Concepcion, Marikina City at miyembro ito ng Super Malls Integrated Transport and Terminals at ng Pasang Masda. Sabi sa website, may accreditation din ang Yellowdot Transport Terminal para sa PUV modernization.

Ang Yellowdot ay pinamumunuan ng isang nangangalang Jerry Castillo at ang launching nito sa Marikina noong Setyembre ay dinaluhan pa ni Transport Assistant Secretary Mark de Leon.

Babala ng SEC, ang sinumang nag aahente para sa Yellowdot Transport Terminal ay maaring makulong ng 21 taon o pagmultahin ng hanggang limang mil­yong piso o parehong makulong at pagmultahin. Dagdag pa nito, lahat ng mga may kinalaman sa Yellowdot Transport Terminal ay irereport ng SEC sa Bureau of Internal Revenue para masingil ng buwis at mapagmulta pa muli.

Nanawagan ang SEC sa sinumang may impormasyon tungkol sa Yellowdot Transport Terminal na makipag ugnayan sa Enforcement and Investor Protection Department nito sa telepono 02-818-6047.

(Eileen Mencias)