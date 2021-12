SEC lilinisin mga kompanya vs scammer

Maghihigpit ang Securities and Exchange Commission (SEC) sa mga uupo sa board of directors ng mga kompanya.

Sa ngayon ay hindi maaring madiskuwalipika sa pagiging director, trustee o opisyal ng kompanya ang isang tao maliban na lang kung may final judgement sila sa paglabag sa Securities Regulation Code at paglabag sa batas na ang parusa ay lalampas sa anim na taon.

Sa pinaplano ng SEC, maari nang madiskuwalipika ang mga mandaraya kung matalo sila sa administratibong kaso na may kinalaman sa panggagantso kung may korte sa ibang bansa o ibang regulatory authority sa Pilipinas na parusahan sila dahil sa administratibong katiwalian na may kinalaman sa panglilinlang o fraud.

Paparusahan din ang mga director o trustee ng isang board na dededmahin ang kapwa nilang director na may mga kasong administratibo na na may kina¬laman sa panlilinlang at hindi kumilos para tanggalin ito. (Eileen Mencias)