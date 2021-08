Sec Guevarra kinana sa hospicio modus

Nagbabala sa publiko ang Department of Justice (DOJ) hinggil sa pekeng email address na nagsasabing pag-aari ito ni Secretary Menardo Guevarra.

“It has come to the attention of the Department of Justice (DOJ) – Office of Cybercrime (OOC) that a certain email address namely, osecmig1@gmail.com, is being utilized by an unknown subject representing himself as Justice Secretary Menardo I. Guevarra,” saad sa public advisory ng DOJ-OOC.

Ayon sa DOJ, ginagamit ng suspek ang email address para manghingi ng tulong para pambili ng mga iTunes gift card bilang donasyon umano sa mga pasyenteng nasa hospice care unit.

“The said email address was used to send messages to a number of recipients requesting assistance in the alleged procurement of iTunes gift cards as donations to patients at hospice care units across the Philippines, subject to reimbursement,” dagdag sa advisory.

Paliwanag ng DOJ, nag-iisa lamang ang email address ni Guevarra, ang osecmig@gmail.com. (Issa Santiago)