Sec Briones sumigaw ng harassment

Naglabas ng sama ng loob si Education Secretary Leonor Briones kaugnay sa mga natatanggap na batikos mula sa mga grupong hindi sang-ayon sa mga polisiya ng Department of Education.

Kasunod ito ng reklamo ng Alliance of Concerned Teachers (ACT) at Teachers Dignity Coalition (TDC) sa ginagawang profiling umano sa kanilang miyembro na tila panggigipit at harassment ng gobyerno.

Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni Secretary Briones na marami siyang natatanggap na mga batikos at sukdulang ipagdasal pa na mabulok ito sa impiyerno.

“I’m the one who feels harassed coz I’m told to go to hell, I’m told that I am a whore, I’m told that some groups are continue praying that I will rot in hell. The trouble is we are not sure to whom they are praying too kasi many of course do not believe in religion and they keep on praying that something will happen to me,” ani Briones.

Binigyang-diin ng kalihim na walang harassment sa nabanggit na dalawang grupo dahil lehitimo ang mga ito. (Aileen Taliping)