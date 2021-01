Sec Berna hahatulan City Garden vs quarantine protocol

Inaasahang ilalabas na ng Department of Tourism (DOT) ang kanilang hatol sa kung suspendido ba o hindi ang City Garden Grand Hotel sa Makati City na pinagkamatayan ni Christine Dacera noong Enero 1.

“This week, we will be giving the final decision,” ani Tourism Secretary Bernadette Romulo-Puyat sa isang virtual press conference.

Sumailalim sa imbestigasyon ang naturang hotel matapos itong tumanggap ng mga guest sa gitna ng pandemya.

Noong Enero 5 nang atasan ng DOT ang hotel na magpaliwanag sa kanila kung bakit hindi sila dapat isuspinde.

Pinagpaliwanag ni DOT regional director Woodrow Maquiling Jr. si Richard Heazon, general manager ng hotel, kung bakit tumanggap ito ng mga bisita gayung isang quarantine facility ang hotel.

Noong Biyernes, Enero 9, ay tumugon raw ang pamunuan ng hotel.

“I was hoping to give a decision today pero hindi puwedeng i-rush. But don’t worry this week lalabas,” dagdag pa niya.(Viviene Angeles)