Sec Berna excited! Mga tourism worker sunod na sa turukan

Nagagalak si Tourism Secretary Berna Romulo-Puyat dahil sa pagtatapos ng Mayo inaasahang mababakunahan na laban sa coronavirus ang mga manggagawa sa sektor ng turismo.

“Masaya ako na at least ang bakuna unti-unti nang dumadating at nasa priority list na, ‘yong next na babakunahan ‘yong ating tourism frontliners,” lahad niya sa panayam sa radyo.

“Excited ako na at least sila na, by end of May, mapapabakunahan na ang ating touris­m para tuloy-tuloy na mapoprotektahan sila sa COVID,” dagdag niya.

Sa ngayon ay pinayagan na ang staycation sa ilang hotel sa National Capital Region Plus area na Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite,

Sabi ni vaccine czar Carlito Galvez, Jr., sisimulan ang pagbabakuna sa A4 at A5 prio­rity group kapag naging steady na ang supply ng COVID-19 vaccine. (Issa Santiago)