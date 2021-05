Nadismaya si Labor Secretary Silvestre Bello III sa gumagamit ng kanyang pangalan sa isang bogus social media account upang manghingi ng pondo at suportahan ang community pantries.

Hiningi rin ng labor chief ang tulong ng National Bureau of Investigation (NBI) na kilalanin at habulin ang nasa likod ng pekeng account sa Facebook na nangangalap ng pinansiyal na suporta para sa kalihim sa halalan sa susunod na taon.

“It is lamentable that some people would resort to this despicable scheme to besmirch my name for their advantage. And it is doubly deplorable that they would use falsehood and deception to victimize others in this time of crisis,” sabi ni Bello.

Ang huwad na FB account ay may pangalang “Silvestre H. Bello III” na may larawan at ilang opisyal at personal na mga detalye ng kalihim. Kasama rin sa account bilang background photo ang tarpaulin ng flagship program TUPAD ng DOLE sa panahon ng assistance payout sa Tarlac kasama si Governor Susan Yap.

Ang mapanlinlang na account, ay gumamit din ng opisyal na logo ng kagawaran at upang magmukhang totoo nakalista ang 1,211 na mga kaibigan ni Bello sa Facebook. (Mina Navarro)