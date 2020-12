Marami akong nakaka-kwentuhan na nagsasabing nakakaramdam sila ng matinding kalungkutan lalo na at papalapit na ang Pasko.

Hindi sila makauwi sa kanilang pamilya lalo na kung nasa malayo ang mga ito at kakailanganin mo pang magpa-swab test para lang makabiyahe. Mahal ang pamasahe sa bus. Natatakot din silang makapag-uwi ng Covid sa mga matatanda sa kanilang uuwian. Dagdag kalungkutan pa kung nawalan ng trabaho o nabawasan ng sweldo at hindi makakabili ng regalo at panghanda.

Pero kahit wala pang Covid, may nakakaranas na ng ganitong kalungkutan kapag magpa-Pasko. Ang tawag dito ay seasonal affective disorder o SAD. Ito ay isang uri ng depression kung saan ang pakiramdam mo ay para kang laging lulugo-lugo at walang ganang kumilos.

Kadalasang nangyayari ito sa mga bansang may winter o laging madilim at umuulan. Pero dito sa Pilipinas, kahit naghahalili ang araw at ulan, may mga nakakaranas pa rin ng SAD habang papalapit ang Pasko.

Sinasabing ang pagbabago ng panahon ay nakakaistorbo sa ating circadian rhythm o ang orasan ng ating katawan na namamahala sa ating pagtulog at paggising. Naiistorbo rin daw ang mga hormones na serotonin at melatonin na namamahala sa ating pakiramdam at pagtulog.

Hindi dapat binabalewala ang SAD dahil makakaapekto ito sa disposisyon, pakikisalamuha at pagta-trabaho ng isang tao. Baka kasi mauwi ng tuluyan aa matinding depression.

Kabilang sa mga ipinapayo ng mga eksperto sa nakakaranas ng SAD ay kumilos at mag-ehersisyo. Napapalabas kasi ng pag-eehersisyo ang happy hormones. Gayundin, humanap ng bagong hobby o tuklasin ang mga skills na ating itinatago o hindi nagagamit. Mag-aral at magbasa para umandar ang ating isipan. Magsulat ng mga nangyayari sa buhay at nararamdaman.

Magkaroon ng daily schedule sa paggising at pagtulog. Sa pamamagitan nito, matutugunan ang problema sa insomnia.

Subukan din ang aromatherapy, sa pamamagitan ng pag-amoy ng essential oils. Puwedeng ilagay ito sa iyong ipapaligo sa gabi o sa oil diffuser para kumalat ang amoy sa bahay. Sinasabing ang essential oil mula sa puno ng poplar ang makakatulong sa nakakaranas ng SAD.

Uminom din ng Vitamin D at iba pang multivitamins. Kumain ng mas maraming prutas at gulay.

Kung wala pa ring epekto ang mga payong ito, makipag-usap na sa doktor , lalo na sa psychiatrist, upang malaman kung bibigyan na ba ng gamot sa depression ang pasyente o isasailalim lamang sa psychotherapy.

Maaaring tumawag ng libre sa National Center for Mental Health crisis hotline para sa gustong makipag-usap sa propesyonal:

0917 899 8727 (USAP) at (02) 8989 8727.