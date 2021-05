SEAG slot pepedalin nina Oconer, Morales

MASUSUBOK ang katatagan ng mga Tour champion na sina George Luis Oconer at Jan Paul Morales sa inaasahan ng Integrated Cycling Federation of the Philippines (PhiCycling) na matinding bakbakan sa pag-aagawan sa mga silya sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam.

Sinabi ni PhilCycling secretary general Atty. Billy Sumagui na nakataya ang mga silya sa national pool sa isasagawa na dalawang araw na PhilCycling National Trials for Road 2021 sa loob ng Clark Economic Zone sa Hulyo 10 at 11.

“This is for SEA Games, we have no road qualifiers for Tokyo,” sabi lamang ni Sumagui.

Si Oconer ang tinanghal at kasalukuyang kampeon sa pagwawagi nito sa huling isinagawa na Ronda Pilipinas 2020 bago naganap ang coronavirus pandemic.

Asam naman muli ng three-time Ronda Pilipinas champion na si Morales na isuot ang uniporme ng Pilipinas matapos na una itong makapag-ambag ng pilak na medalya sa pagsabak noong 2015 Nakhon Ratchisima Asian Championships sa event na scratch.

Inaasahan na susuportahan sina Oconer at Morales ng mga kasamahan nito sa Philippine Navy Standard Insurance (PNSI) na sina 2018 Ronda Pilipinas titlist Ronald Oranza, Ronald Lomotos, John Mark Camingao, Junrey Navarra at El Joshua Carino na mawalis ang mga nakatayang silya sa national team. (Lito Oredo)