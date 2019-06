SEAG hosting tuloy — Ramirez

DAHIL siniguro ni Chef de Mission at Philippine Sports Commission chairman William ‘Butch’ Ramirez na matutuloy ang hosting ng 2019 Southeast Asian Games ay hiniling nito na magkaisa ang mga lider para sa ­ikabubuti ng mga atleta.

Sinabi ni Ramirez kahapon sa naganap na press conference sa RMSC Confe­rence Room, hindi sila nababahala sa gulong nagaganap sa Philippine Olympic Committee (POC) pero posibleng maapektuhan ang mga atleta.

“The preparation should not be affected by what’s happening, kahit mag-eleksyon sila araw-araw, tuloy ang hosting ng bansa,” saad ni Ramirez. “Pero ‘yung mga atleta ma-affect talaga sila, nababahala sila sa away ng mga leader.”

Kaya naman patuloy na ginagabayan ni Ramirez ang mga atletang sasabak sa SEA Games sa darating na November 30, ayaw niyang madamay sila sa kaguluhan sa POC.

“To our National athletes, I urge you to stay focused and keep your eyes on the goal. It is understandable to get distracted with all that is happening around you. But I pray that your desire to bring glory to our beloved Philippines will keep pulling you back to your objective,” ani Ramirez.

Mga malalaking bato ang nag-uumpugan sa Philippine Olympic Committee dahilan upang magbitiw bilang presidente si Ricky Vargas.

“To our friends and leaders of the sporting community, I reiterate my call to unity,“ pahayag ni Ramirez. (Elech Dawa)