SEAG committee dumepensa

HINDI kasalanan ng committee o ng mga hotel sa isang opisyal na salaysay ng Century Park Hotel Manila, isa sa mga opisyal na tutuluyan ng players at delegado mula sa iba’t ibang bansa na dadalo sa Games.

Ayon sa Century Park Hotel Manila, ang mga detalye ng nabagong time of arrival ng football team ay late na naipaalam sa mga organizer.

Ngunit inalok naman ang team na gamitin ang hotel function rooms

bilang temporary holding­ area matapos ang kanilang breakfast at inasikaso sila kung kailangan pa nila ng karagdagang upuan.

Sinabi naman ng ibang mga atleta mula ibang bansa na ang mga ganitong klaseng problema ay normal na nangyayari lalo na sa mga kaganapang dinadaluhan ng libo-libong tao.

“It wasn’t ideal… but things happen. It’s time to move on and just focus on the soccer,” wika ni Cambodia head coach Felix Dalmas.

Noong mga nakaraang araw ay may 75 international arri­vals ng mga SEA Games participant kasama ang technical officials at representatives ng National Olympic Committee at maayos namang naidaos ng walang problema.

Sa kabila nito, na­ngako ang SEA Games organizers na lahat ay magiging maayos at gagawin nila ang lahat upang maging matagumpay ang lahat.