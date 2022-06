Scout ranger sa ex-Gov ambush, timbog

ARESTADO ang dating Scout Ranger na sangkot sa nangyaring ambush kay dating Pangasinan Gov. Amado Espino Jr., noong 2009 sa Mabalacat City, Pampanga.

Sa report, naaresto ito nitong Biyernes sa Barangay Mawaque.

Kinilala ang suspek na si Sherwin Diaz alyas Ranger at Win, 34, ng Mangatarem, Pangasinan.

Ang suspek ay naaresto pagbaba sa bus ng madaling araw.

Si Diaz ay nakalista sa DILG National Most Wanted Person sa ilalim ng DILG MC No. 2021-120 at may reward na P405,000 sa pagkakaaresto dito.

Nagtulong ang joint operatives ng Criminal Investigation and Detection Group Pangasinan (lead unit), Provincial Intelligence Unit-Pangasinan Police Provincial Office, Aviation Security Unit 1 Lingayen Airport, at Mabalacat police sa pag-aresto kay Diaz na may warrant of arrest sa dalawang bilang ng murder, frustrated murder, at 3 attempted murder na inilabas ni Judge Magnolia Cayetano, ng RTC, 1st Judicial Region, Branch 56, San Carlos City, Pangasinan.

Si Diaz ay isa sa mga suspek sa pag-ambush kay Espino, na nabuhay, at kanyang escorts noong Sept. 11, 2019 ng hapon sa boundary ng Barangays Ilang at Magtaking, San Carlos City.

Namatay si Police Staff Sgt. Richard Esguerra at Agapito V. Cuison habang si Police Staff Sgt. Jayson Malsi, Kevin Marfori, at Anthony Colombino ay nasugatan. (Kiko Cueto)