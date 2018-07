Scottie wanted kay Kume, sapatos meron daw spring?

PATOK na patok sa social media ang ‘halimaw rebound’ ni Ginebra guard Scottie Thompson laban kay Rain or Shine import Reginald Johnson sa dying se­conds ng Game 4 ng best-of-five semis na pinagwagian ng Gin Kings, 96-94, para umakyat sa finals kontra San Miguel Beermen para sa Commissioner’s Cup crown simula Biyernes.

Ang social media at die hard Ginebra fans, hindi maka-move on sa tindi ng monster rebound ni Thompson laban kay Johnson.

Bunga nito, nag-tweet si @dbuzzketball ng, “Breaking news: The PBA commissioners office is summoning Scottie Thompson today. To verify if his pair of shoes has spring. If proven true, he will be given one game suspension.”

Gayunman, lu­malabas na birong tweet lamang ito at walang katotohanang ipapatawag ni PBA Commissioner Willie Marcial si Thompson para alamin kung may spring nga ang sapatos nito.

Sa Facebook, ma­tindi rin ang epekto ng ‘halimaw rebound’ ni Thompson. Sabi ni Archangel Uriel, “Magaling sa timing si Scottie at nababasa nya kung saan papunta ang bola. Masipag din siya kumuha ng magandang pwesto sa ilalim. Kahit undersize ang isang player, kaya pa rin kumuha ng rebound.”

Komento naman ni FB user Rosh Nie Payas,” the one who controls the rebound, controls the game!!!” na hiram na linya sa basketball animation na Slam Dunk na paalala ni Akagi sa bida ng palabas na si Sakuragi.