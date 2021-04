Scottie may sapatos na

MAGKAKAROON na ng sariling shoe brand ang sikat na guard ng Barangay Ginebra Gin Kings na si Scottie Thompson matapos makipagkasundo sa World Balance.

Si ‘Iskati’ ang kauna-unahang atleta na ginawang endorser ng nasabing tatak Pinoy ng sports footwear at apparel.

Naging basehan ng ‘WB’ ang galing at tikas ni Thompson sa loob ng court kaya swak umano ito sa kanilang brand.

“Thompson caught out attention largely thanks to his court tenacity, rebounding prowess, and versatile play on both ends of the court,” saad ni CHG Global Inc. president Barny Chong, kung saan nakatakda na rin itong gawan ng sariling signature shoes. (Aivan Episcope)