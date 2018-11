Scottie, Japeth, June Mar kasali sa lineup ni Guiao

KUMPLETO na ang final 12 ni coach Yeng Guiao, dalawang gabi na isasagupa sa iho-host na Kazakhstan bukas, Nob. 30, sa fifth window ng 2019 FIBA World Cup Asian ­Qualifiers.

Ang Twin Towers na sina June Mar Fajardo at Greg Slaughter ang sentro ng final lineup, pinalibutan ng kila­lang matitinik na shooters.

Balik sa tour of duty sa ­National team sina Japeth Aguilar, Matthew Wright, Beau Belga, Gabe Norwood at Poy Erram.

Isinahog ang mga sharpshooter na sina Alex Cabagnot, Marcio Lassiter, LA Tenorio at si Scottie Thompson na kilala sa kanyang hustle plays.

Si Stanley Pringle ang kukumpleto sa roster bilang na­turalized player. Si Christian Standhardinger na ang naturalized ni Guiao kontra Iran sa Dis. 3 sa Pasay venue rin.

Nabanggit ni Guiao na may bentahe ang Pilipinas sa bigs kontra Kazakhs.

“I feel Greg and June Mar will have an advantage if we can get the ball to them deep in the paint,” anang Nationals coach.

Balanse ang inside at perimeter games, may pambara sa paint at may mga guards na puwedeng pumukol mula long range o sumalaksak.