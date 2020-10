Scottie, Ginebra miss ang crowd

NAKAKAPANIBAGO ang aura sa isang venue na walang maingay na fans kapag naglalaro ang Ginebra.

Wala ang sixth man ng Gin Kings sa PBA Philippine Cup restart sa Clark bubble, walang nakakabinging hiyawan sa Smart 5G-powered AUF gym kapag sila na ang nasa court.

May virtual fans, pero iba ‘yung halos magiba ang venue kapag nagsimulang umariba ang crowd darlings.

Kapag nag-chorus ng “Gi-ne-bra!” ang fans, dalawa lang ang puwedeng mangyari sa laro – mataranta ang kalaban at magsisimula ang Never-Say-Die.

“Nakaka-boost talaga sila,” pakli ni Scottie Thompson sa media availability nitong Biyernes.

Kagandahan, naitawid ng Gins ang unang dalawang panalo sa restart – 102-92 sa opener kontra NLEX noong Linggo, at 103-99 laban sa Blackwater nitong Huwebes.

“We know they’re out there,” wika ni coach Tim Cone. “Mark Caguioa reminds us all the time about our fans. … We wish they were there. We miss them. Hopefully we keep winning for them, that’s the goal.”

Babalik ang Gins bukas para harapin ang Meralco, ang itinumba nila noong January para mabawi ang korona ng Governors Cup. (VE)