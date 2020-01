Science, dili opinyon! Talisay Vice Mayor gisupla sa Phivolcs

Science ang gisandigan sa mga gipagawas nga taho sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) kabahin sa kahimtang sa Bulkang Taal ug dili opinyon, sama sa giingon ni Talisay, Batangas Vice Mayor Charlie Natanauan.

Mihangyo ang bise mayor kang Presidente Rodrigo Duterte nga tugutang makabalik sa ilang tagsatagsa ka panimalay ang mga moluoyo isan paman sa pahimangnu sa Phivolcs nga posible pa ang hazardous Taal Volcano eruption.

Gitataw ni Natanauan nga grabing gipaantos sa ahensiya ang sitwasyon, ug walay di bisan kinsa nga nasayud kung kanus a gayud mibuto ang bulkan, bisan pa sa mga maayong scientist sa tibuok kalibutan.

Sa usa pa press briefing, matud ni Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Mariton Bornas nga masabtan nila ang nasinatingv stress sa opisyal, apan mibarog sila ug unang moingon kung kanus -a moingon nga luwas nga mobalik ang mga danger zone sa bulkan.

Nakasiguro usab ang Phivolcs sa ilang siyensiya, ug naningkamot ang mga tawo niini aron mahatag ang tukmang kasayuran sa pag-umido sa bulkang Taal.

“With all due respect to the Vice Mayor, we can understand that he is under so much stress. We would like to respect ‘yung feelings ni Vice Mayor. We understand their plight. We will be the first one to say if it’s safe to go back. We have them in mind all the time,” matud ni Bornas karong adkawa Martes, Enero 21, 2020.

“At the same time we are firm in our science. We are doing our best. We are working doubly hard so we can give them the best information,” pamahayag niya.

Bisan tuod mihinay ang pagbuga sa Bulkang Taal og aso ug abo , giisa gihapon ang alert level 4 sa bulkan kaganihang buntag ug gipaabot ang makadaut nga pagbuto sulod sa pipila ka oras o adlaw.