Schroder, Tucker multa ng tig-P1.2M

PINATAWAN ng tig-$25,000 (lampas P1.2 milyon) multa nitong Lunes (Manila time) sina Oklahoma City Thunder guard Dennis Schroder at Houston Rockets foward P.J. Tucker matapos ang kanilang sagupaan sa Game 5 first round ng Western Conference playoffs nitong Linggo.

Nabigyan ng flagrant foul 2 at na-eject si Schoder habang napatawan naman ng technical foul at na-eject rin si Tucker, parehas sa ikatlong yugto ng laban.

Ayon sa league statement, pinatawan ng multa si Schroder “for making contact to the groin area” kay Tucker.

Samantala, minultahan naman si Tucker “for approaching Schroder and making contact with him in escalation of the altercation” ngunit ang kanyang contact sa OKC playmaker ay “did not meet the standard for a headbutt.” (JAT)