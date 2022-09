School library bokya sa budget

Habang ang Pilipinas ay kulelat pagdating sa reading comprehension, bokya naman ang budget para sa pagtatayo ng mga bagong school library.

Ayon kay House Deputy Speaker at Batangas Rep. Ralph Recto dapat ng itigil ang moratorium sa pagtatayo ng mga school library.

“A school without one is like a swimming pool without water,” sabi ni Recto.

Mula noong 2015 ay wala na umanong inilaang pondo para sa pagtatayo ng bagong school library.

Dagdag pa ni Recto ang mga school library ay dapat mayroong libreng Wi-Fi (Billy Begas)