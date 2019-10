SC nag-deny sa 8-6 boto para kay Marcos PET binabraso ni Bongbong

BINABRASO umano ni dating senador Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos ang Supreme Court na tumatayong Presidential Electoral Tribunal (PET) para makuha ang paborableng boto sa kanyang election protest laban kay Vice President Leni Robredo.

Para makatiyak na papabor sa kanya ang mga mahistrado, may mga espekulasyon na may pinapagana umanong P150 mil­yong pondo ang kampo ni Bongbong matapos na mabigo sa recount na ginawa sa tatlong lalawigan kinabibilangan ng Iloilo, Negros Oriental, at sa kanyang home province na Camarines Sur.

Ayon sa kampo ni Robredo, mas lumaki pa ang lamang nito ng may 15,000 boto kay Marcos.

Inaasahan na ang SC na umuupong PET ay magbobotohan sa Oktubre 8 para habulin ang nakatakdang pagreretiro ni Chief Justice Lucas Bersamin sa Oktubre 18.

Una nang kumalat ang mga espekulasyon na may naganap nang botohan at lumabas ang 8-6 votes pabor kay Marcos.

Itinanggi naman ni Bersamin na mayroon nang naganap na botohan sa election protest.

Nilinaw ni Chief Justice Bersamin na hindi pa napagdedesisyunan ng Korte Suprema ang 2016 vice president election protest.

Sa isang interview matapos ang kanyang talumpati sa dinaluhang National Summit on Dangerous Drugs Law sa Manila Hotel, sinabi ni Bersamin na wala pang nangyaya­ring botohan hinggil sa kaso.

“There is no decision yet on the 2016 vice-presidential election protest,” sabi nito. “There is no definite voting yet or anything that happened in that particular case,” sabi pa niya.

Kasabay nito ay itinanggi ni Bersamin ang published report na lumabas na kung saan sinasabing bumoto na ng 8-6 ang lahat ng justices ng SC pabor kay dating Senador Bongbong Marcos.

“I cannot confirm nor deny that because he (referring to the author of a published report) must know more than I do and that’s the bad part about it. There is no definite voting yet or anything that happened in that particular case,” aniya.

Taong 2016 nang maghain ng election protest si Marcos laban kay Vice President Leni Robredo.

Tatlong probinsya ang tinukoy ni Marcos na may naganap umanong iregularidad o pandaraya.

Natapos na nitong nakaraang taon ng PET ang sinasabing recount at revision ng balota sa mga probinsya ng Iloilo, Negros Oriental at Camarines Sur.

Ipinahayag naman ng kampo ni Robredo sa pamamagitan ng tagapagsalita nitong si Atty. Barry Gutierrez na hindi muna sila magbibigay ng paha­yag hinggil sa nasabing isyu. (Juliet de Loza-Cudia/Lorraine Gamo/Tina Mendoza)