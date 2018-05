SC may kapangyarihang patalsikin si Sereno – Alvarez

IGINIIT ni House Speaker Pantaleon Alvarez na walang basehan para i-impeach ang walong mahistrado ng Supreme Court (SC) na nagpatalsik kay Maria Lourdes Sereno bilang Chief Justice.

Ipinunto ni Alvarez na ginampanan lamang ng walong mahistrado ang kanilang mandato sa ilalim ng Konstitusyon kaugnay sa quo warranto petition laban kay Sereno.

Sabi ni Alvarez, hindi dapat parusahan ang walong mahistrado dahil lamang sa pagtupad ng mga ito sa kanilang tungkulin at responsibilidad batay sa Konstitusyon.

“I don’t think (na nilabag ng walong justices ang Saligang Batas). In the exercise of separation of powers, they acted within their powers provided for in the Constitution,” paliwanag ni Alvarez.

Binigyang-diin ni Alvarez na hindi nilabag, inagaw o sinapawan ng walong mahistrado ang kapangyarihan ng Kongreso na mag-impeach matapos paboran ang quo warranto petition kontra kay Sereno.

“Hindi nila binastos (ang Kongreso),” ani Alvarez. May kapangyarihan din aniya ang SC namagpatalsik ng impeachable official sa pamamagitan ng quo warranto petition.