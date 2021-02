SC: Leni Robredo wagi; Bongbong totoong talunan

IBINASURA ng Supreme Court (SC) ang inihain na election protest ni dating Senador Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. laban kay Vice President Leni Robredo.

Nabatid na idinismiss ang petisyon ‘unanimously’ ng 15 mahistrado ng SC na umuupong Presidential Electoral Tribunal (PET).

Sa ginanap na press briefing, sinabi ni Atty. Brian Keith Hosaka, public information chief ng SC, pito umano sa mahistrado ang nag-‘fully concurred’ sa dismissal habang walong ang nag-‘concurred’.

Gayunman ay wala pang opisyal na detalye na inilabas ang SC sa election protest.

Samantala, sinabi naman ni Atty. Romulo Macalintal, abogado ni Robredo bilang reaksyon sa pagbasura ng PET na nakita siguro ng PET na walang nakitang dayaan sa naganap na halalan.

“Walang nakitang fraud sa tatlong pilot province na sinasabi ni Marcos na nagkaroon ng dayaan sa halip lumamang pa nga ng 5,000 si Leni,” ayon kay Macalintal.

Sinabi ni Romulo na hindi na rin siguro pinayagan pa ng PET na mabuksan ‘yong balota sa lalawigan ng Maguindanao, Sulu at Lanao del Sur, kasi ay wala nga nakitang dayaan ang PET kaya hindi ipinagpatuloy ang bilangan.

Samantala, nirerespeto umano ng Malacañang ang naging desisyon ng Korte Suprema sa protesta ni Marcos.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na iginagalang nila ang na­ging kapasyahan ng mga mahistrado sa protestang inihain ni Marcos.

“‘Yan ay desisyon ng Kataas-taasang Hukuman, we ­respect that and also that the camp of Senator Bongbong Marcos has a further remedy of moving for reconsideration,” ani Roque.

Umabot nang halos limang taon ang electoral protest ni Marcos matapos itong isampa sa PET noong June 29, 2016 sa paniwalang nadaya siya sa kanyang mga boto.

Iginiit naman ng kampo ni Marcos na hindi pa tapos ang kanilang protesta.

Ayon kay Atty. Rufus Rodriguez, abogado ni Marcos hindi pa nila nakikita ang kopya ng desisyon ng PET at magbibigay lamang sila ng reaksyon kapag nabasa na nila ang desisyon. (Juliet de Loza-Cudia/­Aileen Taliping)