SC lang ang makakapigil sa anti-tambay crackdown — Duterte

HINAMON ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kritiko at oposisyon na maingay sa kam­panya kontra tambay, na pangunahan ang paglutas sa mga problema ng bansa, kasabay ng paninindigan na hindi niya ito ititigil maliban kung ipag-uutos ng Supreme Court (SC).

Ang hamon ay ginawa ng Pangulo sa harap ng sari-saring batikos at pagkuwestiyon sa direktiba nito sa Phi­lippine National Police laban sa mga pakalat-kalat sa kalye.

Sinabi ng Presidente na kung mas marunong ang mga ito sa kanya ay iniimbitahan niya ang mga ito na magtungo sa Malacañang at sila ang mangasiwa sa gobyerno sa loob ng isang taon para lutasin ang problema sa krimen.

Binanatan ng Pangu­lo ang kanyang mga kritiko na puro lang daldal, pero wala namang naiaambag para sa kaayusan at kapakanan ng mga Pilipino.

“Itong mga kuno… ayaw ng tambay kasi ganon raw, constitution… P*****i** mas marunong pa kayo. Eh kung gano’n pumunta kayo sa Malacañang, kayo ang paupuin ko. I will give you one year to sit down and solve the problem. Puro lang kayo daldal,” anang Pangulo.

Pinuna rin ng Pa­ngulo ang mga banat sa social media na aniya ay kahit sino na lang ay bumibira at nang-iin­sulto sa naging direktiba nito.

“Ngayon itong mga marunong, itong mga bagong… kita mo maski sino na lang. Writer, nauso ‘yang computer na maski kung sino-sino na lang nagsulat diyan. Kanya-kanyang tirada, kanya-kanyang insulto,” dagdag ng Pangulo.

Nanindigan ang Presidente na ligal ang paninita at panga­ngapkap sa mga tambay at hangga’t hindi sinasabi ng Korte Suprema na iligal ang direktiba nito ay magpapatuloy ang kampanya laban sa mga tambay sa kalye.