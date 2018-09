SC kinulit ng OSG sa petisyon ni Trillanes

HINILING ng Office of the Solicitor General (OSG) sa Korte Suprema na gawin nang pinal ang pagbasura nito sa petisyon ni Senador Antonio Trillanes IV na kumukuwestiyon sa pagpapawalang bisa ng Malacañang sa kanyang amnestiya.

Sa 200-pahinang komento, tinukoy ng OSG na mismong ang kampo ng petitioner ang umamin sa pagdinig sa Makati Regional Trial Court (RTC) Branch 150 noong Setyembre 13, 2018 na wala siyang apli­kasyon para sa amnesty.

Ginawa pa raw na attachment o kalakip ng senador sa kanyang petisyon ang news article kung saan tumanggi siyang umamin umano ng guilt o pagkakasala .

“While Trillanes refers to the dismissal of his cases in 2010, the OSG laments that these were procured through misrepresentation of a purported valid grant of amnesty,” saad ng OSG.

Dagdag pa ng OSG, hindi rin nakatugon si Trillanes sa utos ng Makati RTC Branch 148 noong 2010 na isumite ang kanyang aplikasyon.

Natuklasan pa umano ng OSG na ang petisyon na inihain sa Korte Suprema ay hindi naman napanumpaan ni Trillanes sa harap ng isang Notary Public.

“The Senate has no record of Notary Public Atty. Jorvino Angel going in and out of the Senate on 5 September 2018, the date when Trillanes purportedly swore in his Petition,” paglalahad ng OSG.

Dahil dito, hinihiling din umano ng OSG sa Makati RTC Branch 148 at 150 na magpalabas ng warrant of arrest laban kay Trillanes.