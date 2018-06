SC justices nga nagtang-tang ni Sereno, ‘di angayang mahimong CJ – Lagman

Dili angayang makapahimolus sa ilang desisyon ang mga mahistrado sa korte Suprema nga nagtang-tang sa puwesto ni kanhi Chief Justice Maria Lourdes Sereno.

Matud ni Rep. Edcel Lagman nga angayang ibutang sa Supreme Court justices nga mibotar pabor sa quo warranto petition ang nominasyon alang sa nabakanteng puwesto sa Chief justice.

Matyud niya nga angayang ma-disqualify ang mga justices nga nakatakda nga pasakaan ug impeachment complaints.

Pagpasabot ni Lagman nga ang impeachment complaints susama nag-ung-ung nga kasong administratiba o kriminal diin ang mag-atubang niini did-an nga ibutang sa hudikatura.

Plano sa grupong Magnificent 7 sa Kamara nga mosang-at ug impeachment batok sa walo ka justices nga mipabor sa quo warranto.

Kini maoy grounds alang sa culpable violation of the Constitution ug betrayal of public trust tugod kay giingong biased kini sa pagpakanaug ug hukom batok ni Sereno.

Sa mga miboto pabor sa quo warranto, lakip sila sa nominado alang sa sunod nga Chief Justice silang Associate Justices Teresita Leonardo-de Castro, Diosdado Peralta ug Lucas Bersamin.