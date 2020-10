SC bukas sa corruption probe ni Guevarra

Tinanggap ng Supreme Court (SC) ang alok ni Department of Justice (DOJ) Secretary Menardo Guevarra na tulungan ang hudikatura sa pag-iimbestiga ng korapsyon sa kanilang hanay sa kabila ng mayroon silang binuong “integrity mechanism”.

“As for the offer of Secretary Guevarra to assist the judiciary in its campaign against corruption, the same is very much appreciated,” ayon kay SC spokesperson Brian Keith Hosaka.

Aniya pa, hindi dapat tanggihan ang anumang tulong para sa kapakanan ng institusyon at upang maprotektahan ang integridad nito.

Una nang sinabi ni Guevarra na nakahanda siyang makatrabaho ang hudikatura sa sandaling hilingin ang kanyang tulong.

Nabatid na bumuo ang SC ng Judicial Integrity Board (JIB) at ng Corruption Prevention and Investigation Office (CPIO) noong nakalipas na Agosto.

May kapangyarihan ang JIB na tumanggap ng mga reklamo at umaksyon laban sa mga hukom ng Court of Appeals, Sandiganbayan, Court of Tax Appeals, Shari’ah High Court, mga mababang hukuman, at mga opisyal at empleyado ng hudikatura.

Binubuo ang JIB ng mga retiradong mahistrado. (Juliet de Loza-Cudia)