SB19 nilampaso BTS sa ‘Billboard’

Nagtala ng record ang SB19 bilang longest-staying track at No. 1 sa Billboard’s Hot Trending Songs para sa single nila na Bazinga. Na-surpass na nila ang naitalang record last year ng BTS.

Naka-12 weeks na sa Billboard chart ang Bazinga. Seven weeks itong nag-number one at natalo na nila ang Butter ng BTS na six-weeks na nag-number one.

The Hot Trending Songs chart offers is a real-time ranking of the most discussed songs on Twitter globally.

Tatlong buwan nang malakas ang social media presence ng SB19 kaya naging big hit ang Bazinga. (Ruel Mendoza)