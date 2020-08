SB19 Josh sinipa si Alden sa ‘Sexiest Man’

Kumagat sa hamon, at nagwagi nga ang A’TIN (18 ang pagbasa) sa laban nila versus Alden Richards.

Nanalo nga si Josh Cullen Santos ng SB19 bilang 2020 Sexiest Man in the Philippines ng Starmometer.

Hindi nga natupad ng mga fan ni Alden ang pangarap na three peat (parang volleyball) para sa kanilang idolo. Dalawang beses na kasing nagwagi si Alden bilang Sexiest Man in the PH. Una noong 2018, na nasundan noong 2019.

Pero, nakakabilib ang mga fan ng SB19, dahil nagawa nga nilang sipain si Alden sa trono. At hindi basta-basta pagsipa lang ang ginawa nila, dahil halos ingudngod pa nila ito pagdating sa paramihan ng boto.

Well, sa pinagsama-samang boto nga sa Facebook, Twitter, Instagram, online ballot, ng Starmomemter ay humakot ang SB19 member ng 4,786,918 na boto.

Mahigit isang milyon nga ang laman niya kay Alden, na nakakuha ng botong 3,650,961.

Ang chika, sa huling dalawang araw ng botohan talagang nagpakaaktibo sa pagboto ang mga fan ng SB19.

Kokoy de Santos sikat sa Brazil

Well, hindi naman na ako na-surprise na nag-number 3 naman si Kokoy de Santos ng Gameboys, ha! Dahil nga sa naturang BL (boys love) serye na napapanood sa YouTube, at prodyus ng mag-asawang Perci Intalan at Jun Lana, biglang sikat si Kokoy.

Humakot ng botong 1,736,754 si Kokoy. Pero, ang mas nakakagulat nga raw ay ang pagdagsa ng mga boto mula sa Brazil. Nakakabilib nga raw ang mga tagahanga ni Kokoy mula sa sa South American country.

Sikat na nga raw ito sa ibang bansa, dahil sa pagganap niya bilang si Gavreel sa Gameboys.

Kunsabagay, kahit ang kanyang partner sa Gameboys na si Elijah Canlas ay super sikat na rin sa iba’t ibang panig ng mundo. Nitong nag-birthday nga siya ay sangkatutak na foreigner ang bumati sa kanya sa YouTube, ha! At aliw na aliw sila kay Elijah, na gumaganap naman bilang si Cairo, ang virgin boy, sa Gameboys.

Anyway, back to Sexiest Man poll, hindi pa rin naman nawawala sa sirkulasyon si James Reid, dahil pang-apat pa rin naman siya. At bongga si James dahil kung tutuusin ay siya talaga ang record holder sa lahat.

Imagine, siya lang naman ang kaisa-isang aktor na tatlong beses tinanghal na Sexiest Man in the PH. Una noong 2014, nasundan noong 2016, at noong 2017.

Kaya kayang gawin ito ng mga fan ng SB19? Yun ang dapat nating abangan.

Panglima nga pala si Enrique Gil, at pang-anim naman si Ion Perez, ang dyowa ni Vice Ganda.

Samantala, si Coco Martin ay nanalo na rin ng naturang award noong 2010 at 2012.