SB19 bagong NCCA Youth at mga Sentro Rizal ambassador

Matapos mapagtagumpayan ng ‘Bazinga’ kanta mula sa SB19 na mailuklok sa unang pwesto sa Billboards’ Hot Trending Songs powered by Twitter sina Pablo Nase, Josh Cullen Santos, Justin de Dios, Felip Jhon “Ken” Suson at Stell Ajero tinaguriang Pinoy Pop Kings ay inanunsyo ng Pambansang Komisyon Para Sa Kultura at Mga Sining na mas kilala bilang National Commission for Culture and the Arts bilang Youth at Sentro Rizal Ambassadors ang mga ito.

Sa opisyal na ipaliwanag mula sa NCCA kung bakit ang internationally renowned Pinoy Pride flag bearer ang kanilang hinirang: “SB19 was chosen to be the NCCA Youth Ambassadors and face of Sentro Rizal not only because of their growing fan base and influence in the local and international scenes, but also of their willingness to support the NCCA’s endeavors, as well as for their genuine care for advocacies to uplift the Filipino spirit, music, and culture to the global scene, which is in line with the NCCA’s mandate to promote Philippine arts and culture worldwide.”

Itinatag isang dekada na ang nakaraan, ang Sentro Rizal ay sentro ng kultura sa isang bansa na nakatuon sa mga Pilipino sa ibang bansa at sa mga banyagang may tunay na interes at paghanga sa ating kultura, pitong sining at gawain makasining.

Gaya ng ipinapahiwatig ng pangalan, ang Sentro ay nagbibigay pugay sa ating pambansang bayani Gat Jose Rizal na ang mga pamana, lalong-lalo na ang kanyang mga nobelang “Noli Me Tangere” at “El Filibusterismo”, mga anekdota, tula, sanaysay, kwentong pambata at marami pang iba ay kinikilala sa buong mundo bilang dakilang kontribusyon sa sining ng panitikan.

Bukod sa pagiging isa sa mga paboritong musical acts ng mga kabataan ngayon, ang SB19 ay akmang-akma sa panukala ng pagiging kampeon ni Sentro Rizal sa kanilang mga nagawang tagumpay sa Billboard Music Awards at sa MTV Europe Music Awards.

Ang SB19 ay naging panauhin na sa marami sa mga programa ng NCCA kabilang ang taunang pagdiriwang ng Philippines-Korea Cultural Exchange Festival, Padayon: The NCCA Hour, Sentro Rizal San Francisco’s Kalayaan 2021: Isang virtual na pagdiriwang ng ika-123 Araw ng Kalayaan ng Pilipinas at ika-75 anibersaryo ng relasyon ng Pilipinas-US, Sentro Rizal Berne’s Fernweh Festival, at Sonik Philippines 2021.

Sa kasalukuyan, ang Sentro Rizal ay may 35 na mga site sa buong mundo at nakatakdang magpasinaya ng karagdagang site sa New York City.

Ang paghirang at pagtalaga sa SB 19 bilang NCCA Youth at Sentro Rizal ambassadors ay kapuri-puri dahil kanilang inilalapit ang mga programa at proyektong pang-kultura at mga sining, na pagbibidahan ng P-Pop Kings, sa mas marami, partikular na sa mga kabataan na ang iba ay mas haling na haling at hinahangaan ang banyagang kultura.

Tunay na isang kahanga-hangang pag-unlad na ang genre ng Filipino pop na tangi sa may pinakamalakas na boses, inpluwensyo at pagkampeon nito ay ang SB19 ay isa na ngayong pamamaraan na lalong nagpapatibay sa pagpapahalaga, pagyakap at pagmamahal sa ating sariling kultura at sining.