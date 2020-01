Sayop ang interpretasyon ni Robredo sa drug war-PNP

Mialma si Philippine National Police (PNP) Officer in Charge (OIC) Police Lt. General Archie Francisco Gamboa nga “massive failure” ang drug war sa administrasyong Duterte.

Ang pamahayag gihimo ni Gamboa sa usa ka press conference pagkahuman sa command conference sa Camp Crame, nga sayop ang datos ni Robredo aron himoung basihanan sa iyang gihimong aksyon.

Kini subay sa pamahayag ni Vice President Leni Robredo nga usa lang ka porsyento lang ang iyang grado sa kalampusan sa drug war base sa iyang mga nahibaloan sa iyang panahon isip co-chair ng Inter-agency Committee on Anti-illegal Drugs (ICAD).

“Kasi ang ginawa nya qinuote nya yung PDEG (Philippine Drug Enforcement Group) that there are 3 tons consumption per week for the drug problem in the Philippines and the inequate nya ito doon sa drugs recovered. Yung appreciation niya doon sa statistics is wrong. When we said bigyan ko kayo ng computation, yung 3 million users using 0.15 grams of shabu per day at 2 uses per day would correspond to 450 grams per day times 7 days that’s around 3.15 tons per week kaya yun nasabi na ganun,” pagpasabot ni Gamboa sa gihimong press briefing sa Camp Crame.

“Remember yun ay estimate, hindi namin sinabi yun na yun ang nasa streets. It’s just an estimate on the kind of confrontation we are going to make and it is only a theoretical assumption. Now of course dahil ganun yung appreciation niya it’s quite risky because if you have little knowledge on the statistics that you present it could be very risky and ito nga yung ginawa nya. Kinompare yung consumption na 3 tons per day against doon sa achievement which in the very first place is not even mathematically acceptable even sa basic concept you cannot do that,” dugang pa ni Gamboa.

Matud pa sa opisyal nga ang 18 ka adlaw nga pagplingkod sa Bise President sa ICAD mobu ra kaayo nga panahun aron makahimo siyag komorehensibong pagtan-aw sa situasyon sa illegal nga drugas sa nasud.

Bisan paman gipasalamatan ni Gamboa ang bise presidente sa iyang pagserbisyo sa ICAD.

Apan gitataw ni Gamboa nga dili maisip nga “failure” ang pagbungkag sa kagamhanan sa 14 ka clandestine laboratory nga miresulta sa pagkawala sa locally manufactured shabu sa merkado.

Dili usab makonsiderar nga “failure” ang pagkasakmit sa 5.1 ka tonelada nga shabu, 2.2 tonelada nga marijuana, 500 kilo nga cocaine ug 42,473 ecstacy pills nga afunay kinatibuk-ang kantidad nga moabot sa 40.39 bilyon piso.

Matud niya nga bunga kini sa moabot sa 151,600 ka managlahi nga anti-drug operations sukad niadtong 2016 hangtud karon nga miresulta sa pagkasikop sa kapin 220,000 ka drug violators diin kapin 8,000 ka high value targets, ug pagkamatay sa kapin 5,000 ka drug offenders ug 55 ka polis.