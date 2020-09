Sayang pera:Daniel nilait, walang ‘k’ sa online concert

Niyakap na rin talaga ni Daniel Padilla ang digital. Since wala pa rin kasiguraduhan kung kailan nga ba makakapag-live show o concert, may paandar si Daniel online.

Ito ang kanyang kauna-unahang digital concert, ang “Apollo (A Daniel Padilla Experience) na magaganap sa October 11.

So ang side niya bilang isang singer ang unang mapapanood ng mga tagahanga niya sa kanya at hindi ang nababalitang digital series nila ng girlfriend na si Kathryn Bernardo.

Siyempre, hindi lang walking on the moon gaya ng caption ni Daniel sa kanyang Instagram post ang nararamdaman ng mga tagahanga niya, over the moon pa sa pagkakaroon niya ng concert.

Pero hindi ganito ang nararamdaman ng mga non-fans niya na kinukuwestiyon at kinukutya si Daniel as a singer. Kesyo gagamitin na lang daw nila sa iba ang ipambibili ng ticket nito. Kesyo wala naman daw boses, so sa legit na singer na lang.

In short, may gawin o wala, may bashers. Pero nakalimutan yata ng mga bashers na ito na hindi naman para sa kanila ang concert, para sa mga fan. At hindi rin sila pinipilit na bumili o mag-subscribe para makapanood.

Anyway, balita naman namin na sina Daniel at Kathryn ang mga Kapamilya stars na kahit naka-shutdown ang network ay hindi raw talaga pakakawalan at aalagaan pa rin.

Anak nina Rochelle, Arthur naospital

Kung may ipagpapasalamat man daw si Rochelle Pangilinan sa COVID-19, ito ay mas naging matatag daw ang pagsasama nila ng asawang si Arthur Pangilinan.

Kung dati raw, madalas ay may isyu pa silang mag-asawa sa ilang household chores or may mga arguments sila, ngayon daw, mas kilala at tanggap pa nila lalo ang isa’t isa.

Sabi ni Rochelle, sa kanilang dalawa raw ni Arthur, aminado siyang siya ang mas mahirit at kahit hindi seryoso, mas madaling magsalita na, “o eh, ‘di maghiwalay.” Pero nilinaw niyang, ganun lang naman daw talaga ang mga babae. Pero ngayon daw, sobrang mas bonded at mas naging matatag pa sila dahil sa pandemic.

Kilala namin si Rochelle kung gaano ka-protective sa anak nilang si Shilloh. At yung kinatatakutan ng lahat na mapuntahan ngayong may COVID-19 ay sinuong daw nila ni Arthur dahil sa nangyaring aksidente sa anak.

“Grabe yun, as in, grabe, imagine mo, yung lugar na ayaw mong mapuntahan ngayong may COVID-19, pinuntahan namin ang hospital at kasama pa si Shilloh. Pero, napagdaanan namin, ngayon okay na at masasabi kong ipinagpapasalamat ko na nalagpasan naming pamilya yun.”

Sa isang banda, may consent din daw ni Arthur ang pagbabalik taping niya. Isa si Rochelle sa bibida sa apat na episodes ng “Wish Ko Lang” ngayong September celebrating women’s winning & strength. Sa September 11 ang “Inararo” episode ni Rochelle. Pero sisimulan ito ni Glydel Mercado ngayong Sabado, September 5.