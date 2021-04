Sayang milyones sa pekeng dolomite ‘beach’ – Jojo Binay

Binira ni dating Vice President Jejomar ‘Jojo’ Binay ang gobyerno sa panibagong dolomite sand na tinambak sa Manila Bay bilang parte ng rehabilitation project sa naturang lugar.

Ayon kay Binay, sa daming tinamaan at namamatay sa virus ay nag-aksaya lang ng pera ang gobyerno, kung saan puwede sana umanong maibigay ang pera bilang ayuda.

“With thousands infected and dying from COVID-19, and over 4 million out of work and nee­ding ayuda, government is wasting millions on a fake dolomite ‘beach’,” giit ng dating Bise Presidente.

“Some people in government have lost not only their compassion and sense of priorities but their common sense,” aniya pa.

Ang ‘dolomite beach’ ay parte ng P389 million na proyekto ng Department of Environment and Natural Resources para mapaganda ang Manila Bay. (Ray Mark Patriarca)