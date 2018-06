Say Alonzo nataranta, todo takbo sa sunog sa Megamall

Nasa Megamall ang PBB (Pinoy Big Brother) season one alumna na si Say Alonzo noong Thursday night nang biglang magkagulo dahil may sunog daw sa basement parking.

Nagpu-pullout ng mga damit sa isang boutique ang BFF ko nang biglang nagtatakbuhan na ang mga tao dahil may sunog nga.

Nataranta na rin si Say dahil naglalaro sa isang amusement park/store roon ang anak niyang si Asher at ang mister naman niya ay nagpapa-physical therapy sa isang health clinic doon at hindi raw sumasagot nang tawagan niya ang cellphone nito.

Napuntahan naman kaagad ni Say ang kanyang anak na kasama ng yaya nito at nagkita rin sila ng kanyang mister na si Ryan Tordesillas at gustuhin man nila na puntahan ang kanilang sasakyan sa may parking area, hindi naman sila pinayagan ng security na magpunta sa lugar na ‘yon.

Biniro ko nga pala si Say na kahit may sunog na ay nagawa pa niyang mag-live sa kanyang social media account, pero itinigil din naman dahil nagtatakbuhan na ang ibang mga tao at nakakapag-panic na rin daw.

“Tinigil ko kasi nagtatakbuhan na nga ang mga tao at pupunta rin sana kami sa parking kasi nandoon nga ang car namin, pero hindi na kami pinayagan, so nagpunta muna kami sa kabilang side ng Megamall.

“Noong kalmante na ang lahat, pinayagan na rin kami na pumunta sa parking para kunin ang car.

“Ang usok nga at ang ginawa namin, kung saan ‘yung entrance papunta sa parking, doon na rin pinag-exit at hindi na sila naningil ng parking fee. Free na,” kuwento pa ni Say.

It turned out na ang sunog pala ay nasa may construction area ng SM Megamall sa may EDSA side at hindi naman sa mall talaga at na-control na rin daw ‘yon. ()

Lani dedma sa trabaho sa US dahil sa The Clash

Masaya si Lani Mi­salucha sa pagbabalik-GMA 7 niya bilang isa sa tatlong judges (kasama sina Christian Bautista at Ai-Ai delas Alas) ng The Clash na iho-host ni Regine Velasquez-Alcasid simula sa July 7 (Saturday at Sunday ito).

Lalo pa raw masaya dahil kasama nga niya sa show si Regine na matagal niyang nakasama sa SOP.

Sabi ni Lani, nami-miss din niya ang magkaroon ng regular TV show, kaya nang dumating ang The Clash offer sa kanya, pinag-aralan nila ‘yon ng mister niyang si Noli na siya ring manager niya.

“May ilang shows dapat ako na gagawin sa Amerika, pero pinakusapan namin na ma-move for next year at wala namang naging problema, kaya natanggap ang The Clash,” sabi ni Lani.

Sa condominium unit ng isa nilang kaibigan sa Se­renda sa BGC sila nakatira ngayon dahil in-offer ‘yon ng kanyang kaibigan.

“Once a week lang naman ang taping ng The Clash at dalawang episodes na ang tine-tape namin at hindi naman mahirap, kaya enjoy. Sabay-sabay rin kaming kumakain kapag break, kaya nakakapag-bonding kami.

“Pero dahil once a week nga ang taping, hindi talaga ako puwedeng magpabalik-balik dito at sa Las Vegas (Nevada). Hanggang September lang naman ito, kaya naayos naman namin ang lahat,” sabi pa ni Lani.

Aliw naman daw na kasama si Ai-Ai delas Alas, kaya palaging masaya sa kanilang taping.

Joyce Pring napagkamalang si Joyce Ching

Backstage host naman ng The Clash sina Andre Paras at Joyce Pring. ‘Kaloka lang na may ibang mga nag-akala na si Joyce Ching ang kasama ni Andre bilang backstage host ng nasabing reality contest ng Kapuso network.

Magkatunog lang ang apelyido ng dalawang Joyce na ito, pero magkaiba naman sila.

In fairness, mukhang may ibubuga sa hosting ang social media sensation na si Joyce Pring kaya isinama siya ng GMA 7 bosses sa show na ‘yon ni Regin