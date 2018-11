Sawsaw sa politika

Puspusan na ang paghahanda para sa 30th SEA Games na gagawin dito sa Pilipinas. “We Win as One,” ito ang tema ng 2019 SEA Games.

Ayon kay Ricky Vargas, taga-pangulo ng Philippine Olympic Committee (POC) napakahalaga ng ‘athletic meeting’ na ito na kapapalooban ng iba’t-ibang sports event. Bilang host country ipinaalam sa mga participating countries’ganon na rin sa iba pang mga stakeholder na handing-handa na ang Pilipinas sa 2019 SEA Games.

Kung pagbabatayan ang performance ng mga atletang Pinoy na lumahok sa 29th SEA Games na ginawa sa Malaysia noong 2017, nasa ikaanim ng puwesto ang Pilipinas sa ‘overall medal standing.’ Ayon sa POC malaki ang tsansa na gumanda ang ‘performance’ ng mga atletang Pinoy sa 2019 SEA Games.

Sa katatapos na Fe­deration Council ­Meeting ng SEA Games, inanunsiyo na gagawin sa Clark, Pampanga, Subic, Zambales, Metro Manila, ganon na rin sa Batangas, La Union at Tagaytay, Cavite ang mga sports competition.

Ilan sa mga event na mapapanood na malaki ang tsansa ng mga Pinoy na manalo ay ang sumusunod: archery, badminton, baseball/softball, basketball, billiards, 10-pin bowling, boxing, canoe/traditional boat race, chess, cycling, dance sport, fencing, football, golf, gymnastics, handball, hockey, ice hockey, ice skating, judo at karatedo.

Mapapanood din ng mga sports fan ang modern pentathlon, muay, pencak silat, polo, rowing, rugby sevens, sailing/windsurfing, sepak takraw, skateboarding, shoo­ting, soft tennis, squash, surfing, triathlon, volleyball, weightlifting, wrestling, wushu at table tennis o pingpong.’

***

May isang taon pa para makapagsanay ng husto ang mga atletang Pinoy. Preparasyon ito para sa ating mga atleta na makalaro sa iba pang mga ‘regional at world competition.’ Ang tinatawag na ‘exposure’ ay napakahalaga sa isang atleta para makasabak sa mga competitive sports. At dahil dito gagawin sa bansa ang 2019 SEA Games, ma­laking bagay ito sa mga ‘manlalarong Pilipino’ na nangangarap na makalahok sa mga international competition kahit pa hindi maging kampeon.

Kahit kulang ang suporta ng gobyerno, hindi matatawaran ang dedikasyon ng ating mga atleta.

Tulad na lamang sa table tennis o pingpong, wala ito sa prayoridad ng ating mga sports official. Pero sa sariling sikap ng mga Pinoy Pingponger nakita ang bandila ng Pi­lipinas ay 2016 Summer Olympics sa katauhan ni Yan-Yan Lariba.

May dalawang organisasyon na kumakatawan sa mga Pinoy paddler ang Table Tennis Association of the Philippines at Philippine Table Tennis Federation. Ang malungkot matindi ang intrigahan ng mga lider ng dalawang samahan na ito. Walang pinagkaiba, kapwa sawsaw sa politika at sipsip sa mga politiko.