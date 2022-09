Sawa na maging single

Napanaginipan ko na nasa eroplano raw ako, pero wala akong kasama, wala rin daw masyadong tao. Pagdating ko sa dulo, kakaibang first class cabin ‘yung nakita ko, as in kama talaga sa hotel ang dating kaya inakala ko na nalipat ako ng lugar, pero pagsilip ko sa bintana, nasa langit pa rin kami. Paglingon ko sa isang sulok, dun ko, nakita nakaupo sa sofa ‘yung dalawa kong kaklase noong high school. Hindi ko sila close ngayon kaya di ko alam kung bakit sila ang nakita ko. Basta mag-boyfriend sila sa totong buhay tapos sa panaginip, very sweet sila. Medyo nainggit ako kasi single ako ngayon. Ano kayang ibig sabihin nito?

– Eya

Isang magandang pangitain ito para sa iyo, nangangahulugan ang panaginip tungkol sa dalawang lover na mararanasan mo rin ang true love sa future.

Pero sa ngayon, posibleng nakakaramdam ka ng labis na pagkalungkot. Sinasabing subconscious mind mo na kahit mukha kang okay at masaya sa panlabas, sa kaibuturan ng iyong puso, kapag mag-isa ka lang, kapag nakakakita ka ng ibang couple na masaya, ang totoo ay malungkot ka at naghahanap ng taong makakasama.

Gayunman, sinasabi ng panaginip mo na maaaring malapit na ang simula para sa panibagong relasyon, at posibleng ito ay sa taong minsan mong kinainisan.

Kung sa panaginip mo, pinilit ka ng magdyowa na sumama sa kanila para maging third whell, maaari itong mangahulugan na na takot kang tumandang mag-isa. Kahit sinasabi mo na okay lang na mag-isa ka sa iyong pagtanda, ang totoo nararamdaman mong gusto mong may masasandalan ka.

Simulan mong tanggapin ang katotohanan na kaya mo namang malampasan ang anumang hamon, kahit mag-isa ka.

Kung halimbawa naman, sa iyong panaginip ay may nakita kang couple na nagtatalik, sinasabi ng iyong panaginip na may kulang na sa iyong sex life, at palagi mong iniisip na gawin ito sa mas exciting na paraan.

Pwede rin itong maging sign na matutukso kang mag-cheat sa iyong kasalukuyang karelasyon.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com