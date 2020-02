Saudi gumanti sa Yemen, 31 pinatay

TINATAYANG nasa 31 sibilyan ang nasawi matapos ang airstrike na pakana ng Saudi, ayon sa United Nations.

Ito’y ganti umano ng Saudi matapos na sa tingin nila’y binaril ang kanilang figter jet ng mga rebeldeng Huthi.

Ang aircraft na Tornado ay bumagsak­ noong Biyernes sa probinsya ng Al-Jawf sa Northern Yemen dahilan para patamaan ng airstrike ang nasabing lugar ng militar ng Saudi.

“Preliminary field reports indicate that on 15 February as many as 31 civilians were killed and 12 others injured in strikes that hit Al-Hayjah area… in Al-Jawf governorate,” ayon sa statement ng UN humanitarian coordinator para sa Yemen.

Nilarawan ni UN humanitarian coordinator Lise Grande na terrible strike umano ang ginawa ng Saudi Arabia sa Yemen.

“Under internatio­nal humanitarian law parties which resort to force are obligated to protect civilians. Five years into this conflict and belligerents are still failing to uphold this responsibility. It’s shocking,” saad ni Grande.

Ayon pa sa report ng Yemen, ilan sa nasawi sa airstrike ay mga bata at kababaihan, at patuloy ang paghaha­nap sa mga survivor at bangkay sa pinangyarihan ng insidente. (RP)