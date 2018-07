Saudi Arabia pinasusuka ni Trump ng langis

ITATAAS ng Saudi Arabia ang produksyon ng crude oil hanggang 2 milyong bariles bawat araw upang mapakalma ang presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan.

Ito ang ipinangako ni King Salman kay US President Donald Trump nang tawagan niya ang hari ng Saudi Arabia nitong Sabado at makiusap na lakihan ang produksyon ng langis.

“Just spokes to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & dysfunction in Iran and Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the differenc­e,” tweet ni Trump na nagsabi pang pumayag umano ang hari sa kanyang pakiusap.

“Prices too high! He has agreed!” dagdag pa niya.

Kinumpirma naman ng Saudi Press Agency ang pag-uusap ng dalawang lider subalit walang binanggit na production target.

“During the call, the two leaders stressed the need to make efforts to maintain the stability of oil markets and the growth of the global economy,” ayon sa statement.

Noong nakaraang linggo lamang, nagkasundo ang mga miyembro ng Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), sa pangunguna ng ­Saudi Arabia at iba pang mga non-cartel member, na itaas ng 1 milyong bariles bawat araw ang produksyon ng crude oil upang masawata ang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan.