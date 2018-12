Satur Ocampo: Nagrescue kami og mga bata ug magtutudlo

Giklaro ni kanhi Bayan Muna Rep. Satur Ocampo nga miadto sila sa Davao del Norte aron motabang sa mga magtutudlo ug mga tinun-an sa Salugpungan nga eskuwelahan alang sa mga Lumad.

Kini human dakpa silang Ocampo, ACT-Teachers party-list Rep. France Castro, ug 16 ka mga kaubanan sa kapolisan tungod sa kasong kidnapping ug humang trafficking apan niadtong Sabado nakapiyansa kini.

Sa usa ka press conference gibutyag ni Ocampo kung unsay nahitabo sa wala pa sila dakpa sa mga awtoridad.

Matud ni Ocampo, nga nahibaw-an sa ikang gropu nga nasirad-an sa tunghaan sa Salugpungan busa miadto silang Ocampo aron adtoun ang mga magtutudlo ug tinun-an nga dili na maka sulod.

Giingong gibabagan sila si Ocampo sa military checkpoint apan gipalusot aron makita ang mga magtutuclo ug mga tinun-an.

Human sa giingong gihimong rescue , gibabagan na usab sila sa Tagum City ug giingnan nga magpabilin sila uban ang awtoridad hangtud sa pagka buntag

Apan sa pagka buntag giingnan ang ilang gropu nga gisikop sila.

“Nung dumating yung umaga, di pa rin kami pinapayagan kailangan kausapin daw yung officer… Ginigiit ng ano na nag-violate kami ng ano, na nagdala kami ng minors na walang parental consent,” matud ni Ocampo.

“Hanggang sa nagdatingan ‘yung officers. Dumating yung chief of police… Nung tanghali, may listahan na sila, pinatawag isa-isa. ‘Yun pala pagkasabi na nung buo na kami, ‘I want to inform you na as of 11:30 a.m. you are under arrest,’” dugang pa niya.