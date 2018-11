Satur Ocampo, congresswoman inaresto sa child trafficking

NASA kustodiya ng pulisya ang grupo ni dating Bayan Muna representative Satur Ocampo at Alliance of Concerned Teachers (ACT) Rep. France Castro dahil sa hinalang ‘human trafficking’ o pagbiyahe ng 14 na menor de edad ng walang kaukulang dokumento sa bayan ng Talaingod, Davao del Norte kamakalawa ng gabi.

Dakong alas-nuwebe nang gabi nang masabat sa checkpoint ng pinagsanib na puwersa ng Talaingod MPS at 56th Infantry Battalion ng Philippine Army ang isang van na kinalulunanan nina Ocampo at Castro kasama ng 14 na menor de edad na sinasabing mga estudyante ng Salagpungan Learning Center.

Napag-alaman na isang ulat ang natanggap ng awtoridad mula sa Municipal Social Welfare and Development na hawak ng grupo nina Ocampo ang mga bata para dalhin sa Sitio Igang, Talaingod patungong Maco, Compostela Valley Province.

Ayon kay Sr. Insp. Alarene Fulache, hepe ng Women’s and Children’s Protection Desk ng Davao Del Norte Police Provincial Office (PPO)na walang maipakitang dokumento o katibayan na pinapayagan ng mga magulang ang 14 na batang kasama ni Ocampo.

Inimbitahan ng pulisya ang grupo ni Ocampo sa estasyon ng pulisya suba­lit walang pagkulong na mangyayari.

Kasabay nito ay nanawagan ang Makabayan bloc na ibasura ang mga gawa-gawang kaso at palayain sina Castro, Ocampo gayundin ang iba pang miyembro ng National Solida­rity Mission (NSM) na dinakma matapos na diumano’y sumaklolo sa mga kababayang lumad sa Talaingod, Davao del Norte.

“Ang aming panawagan kagyat na i-dismiss ang mga kasong ito laban kina Ka Satur Ocampo, Congresswoman France Castro at mga kasamahan nila… at sa halip sampahan ng kaso ang mga militar at paramilitar na sapilitang isinara ang isang lehitimong eskuwelahan na itinayo ng mga lumad… at ito dapat ang im­bestigahan ng kapulisan at hindi magiging kasangkapan sila kasama na ang municipal social welfare office naging kasangkapan sila sa mga kabuktutang gawaing ito ng militar at paramilitar,” pagbibigay-diin ni Ba­yan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate sa pulong-balitaan kahapon.

Mariing kinokondena ng Maka­bayan bloc ang harrasment, illegal detention at pagsasampa ng kaso ng pinagsanib na puwersa ng Talaingod police, 56th Infantry Batallion at Talaingod Municipal Social Work and Development Office laban sa mga delgado ng NSM.