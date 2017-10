Satisfaction rating ni Digong bumagsak

By Aileen Taliping

Bumagsak ng 18 points ang net satisfaction rating ni Pangulong Rodrigo Duterte sa 2017 Third Quarter Survey ng Social Weather Stations.

Mula sa dating +66 na “very good “noong June 2017 ay naging +48 o “good” ang resulta ng survey ng SWS na ginawa noong September 23 hanggang 27 sa may isang libonat limang daang respindents sa buong bansa.

Ito ang kauna-unahang pinakamababang naitalang record ng Pangulo sa kanyang ikalawang taong termino.

Lumabas sa resulta ng survey na sa Visayas region naitala ang pinakamababang puntos ng net satisfaction ni Pangulong Duterte sa score na 30, sinundan ito ng 22 points sa Luzon at 19 points sa Metro Manila.

Gayonman, bumawi ito sa Mindanao region kung saan napanatili ang pagiging “excellent” at nadagdagan pa ng isang puntos mula sa +75 noong second quarter ay naging +76 ito ngayong third quarter.

Wala pang ipinalabas na reaksiyon o pahayag ang Malacañang sa bumabang satisfaction rating ni Pangulong Duterte.