Satellite tech bill inaprub ng ICT House committee

Pasado na sa Information and Communication Technology (ICT) komite ng Kamara ang panukalang House Bill 70812 na naglalayong pasulungin ang ‘satellite technology’ at ang malawakang gamit nito sa umuusbong na ‘digital economy’ kahit sa mga liblib na sulok ng bansa.

Ayon kay Albay Rep. Joey Salceda, chairman ng House Ways and Means Committee, at may-akda ng panukalang batas, ang “satellite-based internet broadband’ bilang isa sa mga plataporma ng madali at higit na malawak na ‘internet connectivity,’ ay mahusay na alternatibo at madaling itatag para sa higit na mabisang internet.”

“Mahalaga ang ‘satellite liberalization’ dahil sa liblib na mga pamayanan ng bansa, masyadong mahal para sa mga kumpanya ang mag-instila ng ‘broadband or fiber optic’ na maiiwasan kung ‘Satellite-based internet’ ang gagamitin, na magiging daan naman para mapabilis ang pag-unlad ng mga rehiyon at lalawigan.“Habang malayo ang mga pamayanan sa malalaking isla gaya ng Luzon at Mindanao, higit na malabo silang magkaroon ng ‘internet’ at umunlad, lalo na at ang mga pagkakataong umunlad ay nakabatay na sa makabagong teknolohiya sa komunikasyon,” paliwanag ni Salceda.

Pinuna ng mambabatas na ang ang ‘internet access’ ang parang ‘land reform program’ para sa kasalukuyang henerasyon. “Dahil ang kayamanan ay lalong nakasalalay sa teknolohiya at ang mga kapaki-pakinabang na trabaho ay medaling matagpuan ‘online,’ kailangang tiyakin natin na maging madali ang higit na mura at maasahang teknolohiya para sa ng mga Pilipino,” dagdag niya.

“Dahil din sa hindi ito nakasalalay sa mga linyang koneksiyon, ang ‘satellite-based internet’ ay madaling makapaghatid ng serbisyong internet sa mga hiwa-hiwalay na isla ng bansa, kagaya ng tradisyunal na ‘fiber-based systems,” dugtong niya. Sinabi din niyang ang ‘internet connectvity’ ay naging sadyang kailangan para makabangon ang bansa mula sa pagkakalugmok dulot ng pandemya.

Ayon kay Salceda nilalayon din ng HB 7081 ang mga ahensiya ng gobyerno, mga pampamahalaan at pribadong paaralan, mga boluntaryong samahang pangkarunungan, mga ahensiyang pang-kapaligiran at pang-‘climate change’ at iba pang nakatuon sa pagtugon sa mga kalamidad, na magkaroon sila ng sariling ‘satellite-based technology systems’ upang higit na maging mabisa ang kanilang mga programa.