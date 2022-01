Saso pangatlo, P6.8M nadale

MALAKAS ang simula, gayundin sa pagtatapos si Yuka Saso binirdie ang huling dalawang butas sa rally para sa five-under par 67, pero hindi sapat upang masawata si Lydia Ko sa trono upang tumersera sa wakas ng 73rd Ladies Professional Golf Association Tour 2022 Leg 2 $2M (P102M) 3rd Gainbridge LPGA at Boca Rio sa Boca Rio Golf Club sa Boca Raton, Florida Linggo.

Dumikit sa isang palo na lang ang 20-anyos na tubong San Ildefondo, Bulacan at Japan na ang kinakatawan, mula sa apat na hinahabol sa Kiwi para pantayan ang opening at kasama ang 70-72, may five-under 276 na may katapat na $133,664 (P6.8M).

Nag-69 si Ko pa-274 at one stroke win kay American Danielle Kang na may 68-275 at ibulsa ng una ang $300K (P15.3M) at ang huli’y nagkasya sa $184,255 (P9.4).

Sablay sa cut ang nag-6-way tie sa 93rd sa 120 entries kaya hindi napremyuhan ang pambato ng ‘Pinas na si Bianca Isabel Pagdanganan at kakuwadra ni Saso sa ICTSI. (Ramil Cruz)