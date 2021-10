Saso pang-19, kubra ng P945K

HINDI nasustena ni 2020 Tokyo Olympian Yuka Saso ang eagle sa third hole, winakasan ang third & final round round ng 72nd Ladies Professional Golf Association Tour 2021 26th leg $1.750K (P89M) 27th Shoprite LPGA Classic sa par-71 Seaview’s Bay course sa Galloway, New Jersey Linggo (Lunes sa Manila) sa two-under par 69 para tablahan ang pito sa pang-19.

Kasama ang 67-70, may 206 total siya, seven shot ang layo sa nagkampeong si Celine Boutier ng France na pumoste ng 63-199 para sa one stroke win laban kina Canadian Brooke Henderson (64), at Koreans Jin Young Ko (69) at Inbee Park (69) na may 200 aggregate.

Ang dalawa pang pambato ng ‘Pinas at kakuwadra ni Saso sa ICTSI na sina Summer Olympics veteran Bianca Isabel Pagdanganan nag-68-207 para sa sumama sa pitong magkakabuhol sa pang-27 posisyon, at Dottie Ardina may 68-209 kabilang sa six-way tie 44th.

Nabiyayan pa rin sina Saso, Pagdanganan at Ardina ng $18,615 (P945K), $13,930 (P707K) at $7,123 (P361K). (Ramil Cruz)