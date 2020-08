Saso kampeon uli!

Dinale P16.5M premyo (kicker)

Sinungkit ni Yuka Saso ng Pilipinas ang kanyang ikalawang titulo sa Japan Ladies Professional Golf Association (JLPGA) 2020 Tour matapos mag-reyna sa Nitori Ladies Golf Tournament sa Hokkaido Otaru Country Club sa Japan nitong Linggo.

Tinapos ng 19-year-old Fil-Japanese rookie pro mula sa San Ildefonso, Bulacan ang dominasyon sa 118-startting field sa binirang one-under 71 na pinakamalamig niya sa apat na araw para sa total 275. Pero sapat upang isubi ang championship trophy at ¥36M (P16.5M) paycheck.

Patungo rito, namayapag din ang dalagang matatas mag-Filipino at hindi marunong mag-Nihongo, sa NEC Karuizawa 72 Golf Tournament sa Nagano nito lang Agosto 14-16 at kumubra ng P6.5M, habang lumagak na quintuple-tie sa fifth place na may P4M sa Earth Mondahmin Cup sa Chiba nitong Hunyo 25-28.

Sinimulan ng 2018 Indonesia Asian Games gold medalist at two-time Philippine Ladies champion ang torneo sa 67 para maiwan ng two strokes, bago nagtala ng 69 at maagaw sa halfway ng isang palo ang pamumuno, na nakikip nula third round.

Pumangalawa si Japenese Sakura Koiwai aka Cherry blossom’ na iwan ng dalawang palo tapos mag-72 at kumuha ng ¥17,6M cash prize, habang tatlo ang magkakatabla sa pangatlo na may ¥12M each. (Janiel Abby Toralba)