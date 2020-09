Saso, Ardina hahabol sa Olympics

MALAKI ang tsansa nina Pinay golfer Yuka Saso at Dottie Ardina na makakuha ng tiket para sa 2020 Olympic Games na nausog sa susunod na taon sa Tokyo, Japan.

“Yuka Saso is doing very well in golf. Si Dottie (Ardina) naman is also there sa Top 60 Olympic qualifying,” hayag ni Team Philippines Chef De Mission Mariano ‘Nonong’ Araneta.

“So medyo pasok na sila sa pag-qualify sa Olympics.”

Apat na Pinoy pa lang ang nakakuha ng slot sa Olympics kabilang sina pole vauler Ernest John Obiena, gymnast Carlos Edriel Yulo at mga boksingerong sina Eumir Felix Marcial at Irish Magno. (Elech Dawa)