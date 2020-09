Sasapawan ng Kongreso ang Korte Suprema?

Sa ilalim ng ating umiiral na sistema ng pamahalaan, may tatlong sangay ito—ang ehekutibo na pinamumunuan ng Pangulo, ang lehislatura na may Senate President at Speaker of the House, at ang Korte Suprema na may Chief Justice. Ang mga sangay na ito ay may kani-kaniyang responsibilidad at tungkulin at sinasabing magkakapantay.

Ang ganitong disenyo ng istraktura ng ating pamahalaan ay may kadahilanan—ang pagkakaroon ng tinatawag na checks and balance o ang pagbabantay sa isa’t isa upang maiwasan ang anumang uri ng abuso. Sa simpleng usapan, ang Kongreso (na kinabibilangan ng Mababang Kapulungan at ng Senado) ang taga-gawa ng batas, ang Ehekutibo naman ang tagapagpatupad ng mga ginawang batas at kung mayroon isyu sa mga batas, ang Korte Suprema ang mamagitan at magbibigay ng hatol kung ano ang masusunod.

Kamakailan, matatandaan na nagkaroon ng masiglang palitan ng mga pananaw hinggil sa prangkisa ng ABS-CBN at sa pagpasa ng Anti-Terrorism Act. Itong mga araw na ito kung kelan tila nagsawa na ang mga tao ng pagbibilang kung ilan ang tinamaan ng COVID-19, may namumuo na namang malawakang isyu. Ito ang tungkol sa plano ng Konreso na payagan ang mga kompanyang telekomunikasyon na lubos na pagmamay-ari ng mga banyaga na magnegosyo dito sa Pilipinas. Sa ilalim ng ating saligang batas, ang mga kumpanyang nasa larangan ng tinatawag na “public utility” ay kinakailangang pagmamay-ari ng mga Pilipino ng hindi bababa sa 60%. Sa madaling salita, hanggang 40% lang dapat ang banyaga.

Para mangyari ang gusto nila, kinakailangan susugan o amyendahan ang saligang batas sapagka’t narito nakasaad ang alituntuning nabanggit. Nguni’t ang proseso para mabago ang saligang batas ay lubhang masalimuot at mahirap. Kaya, ang diskarte na ginagawa sa Kongreso ay ang pagpapalit sa kahulugan ng katagang “public utility” at alisin sa sakop nito ang mga telekomunikasyon.

Parang ganito. Sinabi nuon na bawal ang pagtitipon-tipon ng mga tao. Ginawa pa rin ni General Debold Sinas ng PNP. Kaya ang ginawang solusyon ay huwag tawaging pagtitipon-tipon ang naganap at tawagin itong mañanita. At dahil ang sinasabi ng regulasyon na bawal ay ang pagtitipon-tipon at hindi mañanita, walang paglabag na naganap.

Bakit kontrobersiyal ang tinatangka ng Kongreso? Itong regulasyon na ito ang isa sa mga matinding rason na ginamit ng Kongreso laban sa ABS-CBN para hindi mabigyan ng prankisa ito. Pero, ang pinakamalaking isyu dito, ayon kay dating Senior Associate Justice Antonio Carpio, ay ang nakikitang pag-tapak sa kapangyarihan ng Korte Suprema na maging tanging sangay na maaring magbigay ng interpretasyon sa mga batas.

Para patuloy na tangkaing sapawan ng Kongreso ang Korte Suprema, maganda rin namang malaman ng taong-bayan kung sino ang makikinabang sa ganitong pagpapalit ng patakaran kapag nagtagumpay ito.